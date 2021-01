Több mint 60 ezer új fertőzöttet találtak Nagy-Britanniában egyetlen nap alatt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőzési számot regisztrálták kedden Nagy-Britanniában. Az egészségügyi minisztérium kedd esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 60 916 új fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.

Most először fordult elő, hogy a tesztekkel kimutatott új koronavírus-fertőzések száma meghaladta 60 ezret egy nap alatt. Az új adatsor szerint a kedden zárult egy hétben 391 615 koronavírus-fertőzést szűrtek ki. Ez 119 064-gyel, 43,7 százalékkal több az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.

A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - kedden 830 páciens halt meg Covid-19 betegségben. A kedd este zárult egy hétben 4738 halálos áldozata volt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak, 1478-cal, 45,3 százalékkal több, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.

A visszamenőleges számítások alapján áprilisban, a járvány tavaszi nagy-britanniai tetőzésének idején valószínűleg meghaladta a százezret a naponta bekövetkezett új koronavírus-fertőzések száma, de az akkor még igen szűkös, napi 15-20 ezer koronavírus-teszt elvégzésére elégséges tesztelési kapacitással ennek csak a töredékét, naponta 5-6 ezret lehetett kiszűrni.

A brit egészségügyi minisztérium kedd esti beszámolója szerint előző nap 464 611 koronavírus-szűrést végeztek országszerte, de az elmúlt időszakban előfordult, hogy meghaladta a félmilliót a naponta elvégzett tesztek száma.

A brit kormány karácsony előtt új koronavírus-variáns azonosítását jelentette be. A vizsgálatok adatai szerint a Nagy-Britannián belül mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedő változat fertőzőképessége 50-70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított típusokét.

A koronavírus-fertőzések gyors terjedésének megfékezésére a brit kormány keddtől Anglia egész területére szigorításokat rendelt el.

Ennek értelmében kedden nulla órától Anglia lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben - például az alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából - hagyhatja el otthonát, illetve akkor, ha valaki családon belüli erőszakcselekmény elől kénytelen menekülni.

Munkába is járhatnak azok, akiknek otthoni munkavégzése nem megoldható.

A munkába utazástól eltekintve azonban az engedélyezett lakhelyelhagyások esetén is mindenkinek törekednie kell arra, hogy lakóhelye közelében maradjon, és a szabadtéri testmozgást napi egy alkalomra kell korlátozni.

Az egész Angliára egységesen kiterjedő új korlátozó intézkedések felváltották az eddigi sávos rendszert, amelynek alapján az egyes országrészekben eltérő, a helyi járványhelyzetnek megfelelő készültségi fokozatok voltak érvényben.

Az Egyesült Királyságban azonban már folyamatban van az ország történetének legnagyobb oltási kampánya, és a brit kormány várakozása szerint a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokból már február közepére mindenkinek beadják a koronavírus elleni vakcina első dózisát.

Boris Johnson miniszterelnök kedd este arról beszélt, hogy már a 80 év fölöttiek negyedét beoltották, ugyanakkor közölte azt is, hogy a vakcinától nem fog egycsapásra visszatérni a normális élet már tavaszra. Johnson óvatosan fogalmazott a korlátozásokkal kapcsolatban, és azt mondta, hogy talán február közepére vége lehet a lezárásnak, de ez még sok mindenen múlik. Egy friss kutatás szerint Angliában jelenleg egymillió ember lehet koronavírusos, azaz 50 emberből egy fertőzött. Az ország lakosságának két százaléka a feltételezések szerint december 27-e és január 2-a között fertőződött meg.

Johnson beszélt arról is, hogy az országban már 1,3 millió embert oltottak be, de még hosszú hetek vannak hátra, és addig fenn kell maradjanak a korlátozások is. (MTI, Guardian)