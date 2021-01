Most már biztos, hogy a demokraták megszerezték a többséget a szenátusban

Jon Ossoff (b) és Raphael Warnock (j), a két demokrata szenátorjelölt a párt utolsó nagy kampányrendezvényén Atlantában, a választás előestéjén. Fotó: JIM WATSON/AFP

A demokraták jelöltje diadalmaskodott mindkét georgiai szenátorválasztáson, ezzel, ha minimálisan is, de a demokraták többségbe kerültek a szenátusban is: a jelen állás szeirnt ötven republikánus szenátorral szemben 48 demokrata és két, a demokratákkal szavazó független áll majd szemben, vagyis a szavazásokat a leendő demokrata alelnök, Kamala Harris szavazata dönti majd el.

Vagyis Joe Biden január 20-i beiktatása után demokrata többségű törvényhozással kezdheti meg kormányzását. Ez nagyban megkönnyíti a munkáját, már amennyiben az ellenzék helyett csak saját pártjával kényszerülhet kompromisszumokra. A mozgástere mindenképp nagyobb lesz, a republikánusoknak immár nincs lehetőségük rá, hogy egyszerűen blokkolják törvényalkotási programját.

Georgiában a novemberi általános választásokon egyik szenátorjelöltnek se sikerült abszolút többséget szereznie, márpedig a helyi szabályok szerint az feltétele a győzelemnek. Ezért volt szükség most pótválasztásra, melyen a demokratáknak sikerült több szavazót mozgósítaniuk, mint a novemberi választáson, pedig már akkor is elég embert mozgósítottak ahhoz, hogy a hagyományosan republikánus államban Joe Biden diadalmaskodjon.

A két demokrata jelölt közül Raphael Warnock tiszteletes aratott fölényesebb győzelmet. Mondjuk az ő dolga könnyebb is volt, ő a két éve egy lemondott szenátor helyére kinevezett republikánust győzött le, vagyis olyan jelöltet, akinek szintén az első választása volt. Jon Ossoff, a másik demokrata jelölt viszont azt a David Perdue-t győzte le, aki az egyik legismertem georgiai republikánus. Warnock közel 65 ezer szavazattal, 50,7-49,3 arányban nyert, Ossoff közel 25 ezer szavazattal, 50,28-49,72 arányban. Vagyis ő is több mint fél százalékkal, aminek azért van jelentősége, mert a helyi szabályok szerint fél százaléknál kisebb különbségnél kötelező volna az újraszámlálás. Ez most elkerülhetőnek látszik, persze a vesztes jelöltek megtámadhatják az eredményt.

A georgiai kudarcot az állam republikánus belügyminisztere, a novemberi választás után Trump célkeresztjébe került Brad Raffensperger egyértelműen Trump nyakába varrta. Amikor megkérdezték, hogy szerinte miért vallottak kudarcot a republikánus jelöltek, azt felelte: "Donald J. Trump". Majd részletesen is bírálta az elnököt, amiért gyakorlatilag lebeszélte a szavazásról a republikánus híveket azzal, hogy folyamatosan alaptalanul csalást emlegetett, és hogy többet támadta Raffenspergert és az állam szintén republikánus kormányzóját, mint a demokraták két szenátorjelöltjét.