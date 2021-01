Továbbra is fenntartaná az online oktatást a középiskolákban az Operatív Törzs

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár csütörtökön bejelentette, hogy az Operatív Törzs javasolta a kormánynak, hogy a középiskolák esetében január 11-e után hosszabbítsák meg a tantermen kívüli digitális munkarendet,

vagyis hétfő után is maradna az online oktatás. Hozzátette, hogy a kormány a többi intézkedéssel együtt dönt erről is, további részleteket pénteken hoznak nyilvánosságra. Az oktatási intézményeknek mindenesetre úgy kell készülniük, hogy a jövő héttől sem áll vissza a jelenléti oktatás a 9-12. évfolyamokon.

A kormány november 11-től rendelte el, hogy a középiskolák és az egyetemek álljanak át a digitális oktatásra, amit aztán decemberben egy újabb hónapra meghosszabbítottak. A korlátozás az elvileg janár 11-én járna le, de ezek szerint még az Operatív Törzs is úgy értékeli a helyzetet, hogy szükség van a további hosszabbításra. Maruzsa elmondása szerint a döntést az is befolyásolta, hogy az Angliában megjelent új vírusmutáció miatt most az európai országok is inkább korlátozásokat vezetnek be.