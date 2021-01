Trumpnak végül sikerült kiprovokálnia, hogy a Twitter és a Facebook is törölje a posztjait

Donald Trumpnak elnöksége utolsó két hetére sikerült elérnie, hogy a Twitter és a Facebook, két közösségimédia-óriás, amelyek eddig nagyon is óvatosan bántak vele folyamatos álhírterjesztése ellenére is, törölje a posztjait. A Twitter Trump legutóbbi két tweetjét is eltávolította:

Jim Acosta, a CNN fehér házi tudósítója, akit Trump nagy kedvvel szokott gyalázni, az egyik törölt tweetet még idejében lementette. Abban Trump "szent földcsuszamlásként" jellemzi "győzelmét", és "nagyszerű hazafiaknak" a Capitolium épületébe betörő zavargókat. Trump valójában több, mint hétmillió szavazattal kapott ki Joe Bidentől, aki darabra ugyanannyi elektor támogatását nyerte el, mint négy éve Trump. Trump négy éve földcsuszamlásszerű győzelemként ünnepelte ezt. Igaz, most a vereségét is.

A Twitter - és pár órával később a Facebook is - azt a videót is eltávolította, amit Trump már csak azután publikált, hogy a rendőrök már urrá lettek a helyzeten, és zajlott a Capitolium kiürítése. Ebben ugyan távozásra szólította zavargó híveit, de sokkal többet beszélt arról, hogy a választást elcsalták. Erre amúgy az elmúlt két hónapban egyetlen bizonyítékot se mutatott fel, bíróságok tucatjai utasították vissza alaptalan vádjait.

A CNN értesülései szerint a Twitter fel is függesztette Trump fiókját, az elnök leghamarabb helyi idő szerint csütörtök reggel hétkor tudhat újra tweetelni.