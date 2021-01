A jövő hét végén tényleg mindenki maradjon otthon, -20 fok is lehet

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A jövő hét második felében bekeményít a tél – írja az Időkép, ezt pedig azokra az előrejelzésekre alapozzák, amik szerint a hét közepétől egyre nagyobb mennyiségben áramlik fölénk kontinentális eredetű fagyos levegő. A hidegfront szerdán érkezik a Kelet-Európai síkság felől, és

szibériai eredetű fagyos levegőt hoz magával. Emiatt várhatóan a sok éves átlaghoz képest legalább 10 fokkal hidegebb lesz, éjszakánkén simán lehet -10, -15 fok, a derültebb, hóval borított tájakon pedig akár -20 fok is előfordulhat.

Az, hogy hideg lesz, nem jelenti automatikusan azt, hogy havazni is fog, az ország nagyrészére továbbra sem mondanak havat, leszámítva a délnyugati országrészeket, ahol több helyen most is esik a hó.