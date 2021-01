Hopp, a Twitter most egy valódi diktatúra üzenetét törölte

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A Twitter eltávolította Kína washingtoni nagykövetségének egy posztját, amiben az ujgurok intézményes üldözését az ujgur nők emancipációjaként állították be, arról írva, hogy az átnevelőtáborokba zárt ujgur nők többé nem "gyerekgyártó gépek". A poszt egyben linkelt egy, az ujgur nők erőszakos meddővé tételéről szóló híreket tagadó újságcikkre.

A Twitter tájékoztatása szerint a követség posztja "megsértette a Twitter szabályait". Más részletet azonban nem közöltek.

A követség a Csungkuo Zsipaóra, a kínai kommunista párt szócsöveként működő kiadvány cikkére linkelve azt állította, hogy "tanulmányok szerint a szélsőségesség kigyomlálásával az ujgur asszonyok elméje emancipálva lett, a nemek közti egyenlőség és a reprodukciós egészség promótálásával ők többé nem gyerekgyártó gépek". A hivatalos Kína ezzel azt akarja sugalni, hogy az ujgurok körében nem a kényszerabortuszok miatt esett vissza a népszaporulat, hanem mert felvilágosították őket. Kína azt is állítja, hogy az ujgur nők "spontán" kérnek olyan beavatkozásokat, amivel tartósan meddővé teszik őket. (Via The Guardian)