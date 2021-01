Mike Pence elmegy Joe Biden beiktatására

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Ha már Donald Trump másfél évszázados hagyományt megszakítva nem vesz részt utódja, Joe Biden január 20-i beiktatásán, alelnöke, Mike Pence jelezte, hogy ő mindenképpen elmegy a ceremóniára, amely a hatalom folytonosságának is a jelképe.

Biden megválasztott elnök amúgy örömmel fogadta, hogy Trump távol marad a rendezvényen. Mint mondta, "ez egyike azon kevés dolognak", amiben egyetért Trumppal.

A ma is élő volt amerikai elnökök közül Bill Clinton és a szintén demokrata párti Barack Obama mellett a republikánus George W. Bush is tiszteletét teszi az ünnepségen, mindhárman feleségeikkel együtt jelennek meg. A koronavírus-járvány miatt zömmel otthonában meghúzódó, 96 éves - demokrata párti - Jimmy Carter ugyan nem lesz jelen, de legjobb kívánságait küldte Bidennek. (Via MTI)