Szlávik: egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a vakcina beadása után

A koronavírus elleni vakcina beadása után egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak Magyarországon, ezt a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa mondta vasárnap este az M1-en. Szlávik János szerint az oltási reakciók jóval alacsonyabb számban fordulnak elő, mint más korábbi védőoltások esetén, átmeneti izomláz, zsibbadás, pirosodás kialakulhat, komolyabb mellékhatással nem találkoztak.

Elmondta, hogy a világon több millió embert oltottak már be a vakcinával, és a statisztikák szerint százezerből egy esetben alakulhat ki olyan oltási reakció, amely miatt az orvosoknak be kell avatkozniuk, de ezek is csak átmenetiek, és az oltóközpontok fel vannak erre készülve.

Szlávik hozzátette, hogy a beoltottak több mint 95 százaléka a második oltást követő egy hét után nem kapja el a vírust, de ha mégis, akkor egészen biztosan nem lesz a betegség lefolyása súlyos vagy tragikus.

Az infektológus beszélt arról is, hogy a Pfizer/Bontech vakcinája illetve a Moderna vakcinája mellett az oxfordi AstraZeneca oltóanyaga is elérhető közelségbe került, és szóba került az is, hogy az egészségügyi dolgozók közül is egyre többen adatják be maguknak az oltóanyagot.

A kérdésre, hogy mikor lehet fellélegezni, azt mondta, hogy ez függ az oltási hajlandóságtól, ezért azt mondta, fontos, hogy minél többen oltassák be magukat, hogy az élet visszatérhessen a régi kerékvágásba. (MTI)