Trump annyira vállalhatatlanná vált, hogy szakítottak vele a golfozók

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Érvényes szerződés szólt arról, hogy a 2022-ben a PGA Championshipet, vagyis a négy legjelentősebb, úgynevezett major golftorna egyikét a Donald Trump elnök tulajdonában álló Trump National Golf Club Bedminster nevű pályán rendezik meg New Jerseyben. De a szervező PGA of America elnöke, Jim Richerson most bejelentette, hogy az igazgatótanács a megállapodásban szereplő jogával élve annak felbontásáról döntött.



A szakítás oka az, hogy a verseny ottani megtartása a szervezet elnöke szerint kárt okozna a PGA of America imidzsének és lehetetlen helyzetbe hozná a szervezetet. A döntés apropója az, hogy az amerikai elnök Trump beszéde által feltüzelt rajongói a múlt héten megostromolták és kifosztották az Egyesült Államok Konkresszusának helyet adó Capitolium washingtoni épületét, miközben ott éppen Trump választási vereségét szentesítették volna a képviselők. A sokak által puccsnak minősített akciónak 5 halálos áldozata volt.

A Trump Organization válaszközleménye szerint a PGA a lépéssel megszegi az érvényes szerződésüket, amihez szerintük nincsen joguk.

(via CNN)