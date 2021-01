A Moderna szerint az oltásuk legalább egy évig véd a koronavírus ellen

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A biotechnológiai vállalat egyik vezetője arról beszélt hétfőn befektetőknek, hogy arra számítanak, a vakcinájuk leaglább egy éven át védelmet nyújtanak a covid ellen.

A vállalat főorvosa, Tal Zaks azt mondta, a Moderna tesztelni fogja azt is, hogy ha beadnak egy harmadik dózist is a vakcinából, az növeli-e a védettség időtartamát. Egyelőre azonban két dózisban adják, a két injekció beadása között nagyjából egy hónap telik el. A Moderna és a Pfizer vakcináját is alig egy év alatt hozták létre, és egyelőre senki sem tudja biztosra, mennyi ideig védenek.

Fotó: SYLVAIN LEFEVRE/Hans Lucas via AFP

(CNN)