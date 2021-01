Bill Belichick nem veszi át a legrangosabb polgári kitüntetést Donald Trumptól

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Minden idők egyik legsikeresebb amerikai foci-edzője, Bill Belichick mégsem veszi át Donald Trumptól a legrangosabb polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság Érdemrendet.

A döntés azért is váltott ki nagyobb visszhangot, mert a New England Patriots edzője ismerten Trump támogatója volt, Belichick korábban barátjának is nevezte az amerikai elnököt. Belichick ugyanakkor most közölte, hogy meggondolta magát, miután Trump támogatói erőszakosan törtek be a Capitoliumba, mely során öt ember életét vesztette.

Fotó: Harry How/AFP

A hatszoros Super Bowl-győztes Belichick közleménye szerint a közelmúltban közölték vele, hogy felterjesztették az Elnöki Szabadság Érdemrendre, amit igazán megtisztelőnek tartott, tekintve hogy mit jelképez ez a kitüntetés és kik kapták már meg korábban. Ugyanakkor a múlt heti, tragikus események után úgy döntött, hogy nem veszi át a kitüntetést.

Trump és Belichick viszonya az elmúlt években többször is sajtótéma volt az Egyesült Államokban, miután a Patriotsot 2000 óta irányító edző 2016-ban támogató levelet írt Trumpnak. Akkor arról beszélt újságíróknak, hogy Trumphoz évekre visszanyúló barátság fűzi, és a döntését nem politikai okok motiválták. (BBC, CNN)