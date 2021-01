Fegyveres tüntetésektől tartanak az amerikai államok fővárosaiban

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Egyesült Államok-szerte az államok fővárosaiban növelték a biztonsági intézkedéseket, mivel attól tartanak, hogy a múlt heti, washingtoni erőszakos ostrom hatásaként hasonló tüntetések robbanhatnak ki a helyi törvényhozási épületeknél is, írja a New York Times.

Ezek az épületek már most is sokszor tüntetések helyszíneivé váltak, ahogy érezhetően nőtt a feszültség több városban is Biden beiktatásához közeledve. A lap cikke szerint több tucatnyi állami fővárosban növelték a készenléti szintet, miután kormányellenes szervezetek mozgolódni kezdtek. Az eddigi információk szerint január 17-ére szerveznek nagyobb megmozdulásokat. Az FBI ezen a héten mind az ötven állam rendvédelmi szerveit figyelmeztette arra, hogy fennáll a veszélye a fegyveres tüntetéseknek.

Trump támogatói a Capitolium előtt január 6-án Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Például Kaliforniában szükség esetén a Nemzeti Gárdát is az utcára vezénylik, míg Michiganban megtiltották, hogy Lansing városában az állami törvényhozás épületében szabadon lehessen fegyvert viselni. A demokrata képviselők tavaly óta kérvényezték ezt, amikor fegyveres tüntetők törtek be az épülete, hogy a járvány miatt elrendelt lezárások ellen tiltakozzanak. Akkor két tüntetőt később le is tartóztattak, mert a hatóságok szerint arra készültek, hogy elrabolják Gretchen Whitmer kormányzót.

Texas republikánus képviselője, Briscoe Cain ugyanakkor nem aggódik a helyi törvényhozás biztonságáért, hiszen elmondása szerint az austini épületben számos képviselő hord magával fegyvert.

Ugyan a tüntetések elsősorban az állami fővárosokba szerveződnek, a hatóságok arra készülnek, hogy célponttá válhatnak olyan kormányzati épületek is, melyek más városokban találhatóak.

A szövetségi hatóságok hétfőn közölték, hogy letartóztattak és vádat emeltek egy férfi ellen, aki több alkalommal is belelőtt egy szövetségi bíróság épületébe Portland városában péntek éjjel. A férfit pár nappal korábban egyszer már őrizetbe vették, akkor felfegyverkezve akart bejutni a helyi törvényhozás épületébe.

A tüntetések egyik visszatérő szlogenje, hogy a járványügyi lezárások miatt mennek utcára az emberek, és azért tiltakoznak, mert a korlátozások miatt az emberek nem lehetnek jelen a törvényhozásban, hiába születnek ott mindenkit érintő döntések.

Joe Bident január 20-án a Capitoliumban iktatják majd be elnöknek. Biden stábja már korábban is arra kérte az embereket, hogy a járvány miatt ne utazzanak Washingtonba, és ezt a felhívást most a rendvédelmi szervek is megismételték. (New York Times/BBC)