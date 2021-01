Nem külső hacker, hanem egy dühös munkatárs írta ki az amerikai külügy weboldalára, hogy Trump már nem elnök

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Aki hétfőn valamilyen megosztásban meglátta, hogy néz ki Donald Trump elnök profiloldala az amerikai Külügyminisztérium webszájtján, joggal hihette, hogy vagy Photoshop-művészeti alkotást néz, vagy egy hackertámadás vicceskedő eredményét. Az oldalon ugyanis az volt olvasható, hogy

"Donald J. Trump elnöki ciklusa 2021.01.11-én 19:49:00-kor véget ért."

Ami a hétfői nap dátuma.

Mára azonban kiderült, hogy bár az interneten köztudottan minden kamu, ez pont nem volt az. Még abban az értelemben sem, hogy egy külső szereplő csempészte volna oda az ironikus szöveget.

A Buzzfeed ugyanis több minisztériumi forrásra hivatkozva azt írja, hogy a rendszert nem hekkelték meg, ez belső munka volt, egy felháborodott külügyminisztériumi munkatárs műve, az ügyben pedig Mike Pompeo külügyminiszter belső vizsgálatot rendelt el. A Buzzfeed forrásai szerint a potenciális bűnösök listára igen széles, mert sokaknak van hozzáférése a minisztérimu oldal szerkesztéséhez.

Az Ismeretlen Munkatárs ugyanezt a viccet sütötte el Mike Pence alelnök weboldalával. Ha más időponttal láttál screenshotot valamelyik oldalról, nem káprázott a szemed: bár maga a szöveg végig változatlan volt, az órában és percben megadott időpont többször is változott a feliratokon.

A Buzzfeed cikk utal arra, hogy a csíny elkövetője feltehetőleg nemcsak Trump elnökkel, hanem a saját főnökével, Pompeo külügyminiszterrel is elégedetlen és az akcióját is ez motiválhatta. A külügyminisztérium diplomatáit ugyanis soha nem látott mértékben kihozta a sodrából a Capitolium múlt heti ostroma és feldúlása Trump elnök erre felszólító beszéde után. A külügyesek frusztrációját csak táplálta, hogy úgy érezték, az adminisztráció tagjai, így a saját főnökök, Pompeo is túl puhán ítélték el az erőszakos csőcselék feltüzelését. Miközben sokak véleménye az volt, hogy az adminisztrációnak lépnie kéne, alkalmatlanság címén azonnal eltávolítva az elnököt.

Sokan azt is nehezményezték a minisztériumban, hogy Pompeo nem szögezte le teljes egyértelműséggel, hogy az elnökválasztás győztese Joe Biden. Pompeo múlt szerdán megnyilvánult ugyan egy, a Capitolium feldúlását elfogadhatalannak nevező twitsorozat formájában, de abban név szerint meg sem említette Trumpot.

Mindezek miatt a múlt héten példátlan események zajlottak a minisztériumban, amennyiben vezető diplomaták két, sokuk által közösen névvel aláírt tiltakozó üzenetet juttatak el Pompeóhoz. A másodikat, amiben kemény szavakkal ítélik el, hogy miniszterük nem tette világossá, ki a választás jogszerű győztese, illetve azt, hogy az elnök szerintük "erőszakos felkelésre buzdított az Egyesült Államok ellen", 100-nál is többen írták alá.