Schobert: A világ egyik pontján sem küldenek el ennyien a jó kurva anyámba, mint itthon

Schobert Norbert ezt Facebook-videójában mondta a repülőről bejelentkezve, miközben a Maldív-szigetekről indult haza, felesége, Rubint Réka két hetes tornatáborából.

A fenti mondatot megelőzte egy hosszabb eszmefuttatás a magyarok olvasottságáról és szövegértéséről is.

„Hiányzott már nekem az otthon, hiányzott a munkám, hiányzott a kollegák, hiányzott az alkotás, hiányzott az, hogy nagyon sok emberrel találkozzak és segítsek nekik lefogyni, hiányoztak a kommentelők is, röhögni fogtok, még nemcsak azok hiányoztak, akik jókat írnak be, hanem azok is hiányoztak, akik azt írták, hogy »anyád, hülye vagy, nem értesz hozzá«.

Nagyon érdekes volt azt látni, hogy az emberek egyre kevesebb könyvet olvasnak, a szövegértelmezés az nagyon kevés embernek megy jól. Ugye tudjátok, hogy tegnapelőtt arról írtam, hogy az ment az interneten, hogy hetven kiló alatt nem jó nő senki, és itt egy dolgot tettem egyszerre: kiálltam azokért a nőkért akik hetven kiló alatt vannak és ugye azt írták, hogy a kutyáknak valók, és kiálltam azokért a nőkért is, akik hetven kiló fölött vannak, mert róluk meg azt írtam, hogy őket nem lehet húsnak degradálni. Na most ebből mi jött le egy pár embernek, (...) az jött le, hogy »mi bajod van a kövér nőkkel?« Gyerekek, nem is írtam róla posztot. Tehát az a durva az egészben, hogy lassan elfelejtünk Magyarországon olvasni, elfelejtünk szöveget értelmezni, és ez így nagyon nem jó, mert emberek úgy esnek egymásnak, hogy nem is értik, hogy a másik miről beszél”

– mondta Schobert, aki ezek után tette hozzá a címben idézetteket, pontosabban azt, hogy: „Nekem Hiányzott Magyarország, a világ egyik pontján sem küldenek el ennyien a jó kurva anyámba, mint itthon. Ez is hiányzik.”

Majd levonta a végkövetkeztetést, miszerint