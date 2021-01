Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Január 20-án iktatják be az Egyesült Államok 46. elnökét, Joe Bident, aki nemcsak feleségével költözik be a Fehér Házba, de viszi magával Champ nevű, 12 éves németjuhászát és a Major névre hallgató szintén németjuhászt, akit egy menhelyről fogadtak be 2018-ban. Bidenék bejelentették, hogy terveznek még beszerezni egy macskát is, aki szintén velük tart.

A Fehér Házban most négy évig nem élt állat, csak Trump és felesége, akik kutya és macska nélkül érkeztek.

