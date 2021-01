Gulyás még a kormányszóvivőnek sem árulta el, hogy lehet-e majd a háziorvosoknál is regisztrálni az oltásra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A csütörtöki kormányinfón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő egy rövid időre átélhette, milyen reménytelen helyzetben van, aki kormányzati tájékoztatókon próbál bármit is megtudni a főnökeitől, akik rutinból térnek ki a kérdések elől.

Mivel a járványhelyzet miatt most a kormányinfókat csak online tartják meg, így az újságírói kérdéseket Szentkirályi Alexandra olvassa be előválogatva, tömbösítve, visszakérdezési lehetőség nélkül, ami még könnyebbé teszi a miniszternek, hogy megkerülje a kérdést.

Most épp ebbe futott bele a kormányszóvivő, mert hiába tette fel kétszer is az ATV kérdését, hogy lehet-e majd a háziorvosoknál is regisztrálni az oltásra, Gulyás Gergely úgy tett, mintha meg sem hallotta volna.

A második próbálkozás után Szentkirályi láthatóan feladta.