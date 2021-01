Hózápor, mennydörgés és szélvihar is lesz csütörtökön

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Ónos eső, hó, mennydörgés és 80 kilométer/órás széllökések is várhatók ma, olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Reggelig a délnyugati határvidéken átmeneti gyenge (néhány tized mm-nyi) ónos esőre van esély. Napközben egyre kevesebb helyen valószínű havazás, inkább záporokra lehet számítani. Elszórtan, de a keleti tájakon akár tartósabban is számíthatunk hózáporra, havazásra, ahol akár 5 cm-nyi friss hóréteg is kialakulhat, A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.

Az ország nagy részén erős, a Dunántúlon sok helyen viharos lesz az északnyugati szél, csupán az északkeleti tájakon maradhat mérsékelt a légmozgás. A legerősebb lökések meghaladhatják a 70-75, gomolyfelhők környezetében és a hegyekben akár a 80 km/h-t is. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között várható. Késő estére 0 és -6 fok közé hűl le a levegő.