Mutációkról és oltási könyvről tárgyal a WHO vészhelyzeti bizottsága

Két héttel előbbre hozták az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti bizottságának ülését. Csütörtökön az új vírusmutációkról, az oltási bizonyítványokról és az utazók tesztjeiről egyeztetnek. Ezután ajánlásokat is tesznek a kormányok számára.

A korábbinál jóval fertőzőbb, Nagy-Britanniában felfedezett vírusvariánst már Magyarországon is azonosították, ezen kívül Dél-Afrikában és Japánban is találtak új mutációt. (via MTI)