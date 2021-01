Na, most aztán lesz tél: van, ahol mínusz 15 fok is lehet a hétvégén

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Havazás és tartós mínuszok várhatók a hétvégén az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. A leghidegebb órákban akár mínusz 15 fokig is lehűlhet a levegő, de sokfele napközben is fagyni fog, emellett többfelé várható havazás is a következő napokban.

Szánkót húz egy anya és gyereke Gyálon 2020. január 14-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Pénteken keleten, északkeleten várható szórványos havazás, az ország többi részén hosszab-rövidebb időre kisüthet a nap. A Dunántúlon erős lesz a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2 fok körül alakul, de a derült, havas, szélvédett helyeken ennél akár hidegebb is lehet. Napközben mínusz 3 és 3 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Szombaton eleinte több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd észak felől összefüggőbb felhőzet érkezhet az ország fölé. Eleinte helyenként, estétől egyre több helyen lehet havazásra, hózáporokra számítani. A leghidegebb órákban akár mínusz 12 fok is lehet.

Vasárnap reggel várható havazás, napközben már csökkenhet a felhőzet, de aznap lehet a leghidegebb, általában mínusz 14 és mínusz 6 fok között alakulhat a hőmérséklet, de északkeleten még ennél is hidegebb lehet. Aznap napközben is mindenhol fagypont közeli, vagy bőven alatti hőmérsékletre kell számítani. (Via MTI)