Végre egy hasznos időtöltés járvány alatt és után

A MediaCity kiadóvállalat által tavaly áprilisban indított laptapir.hu új üzleti modellt vezetett be Magyarországon. A Netflix és a HBO GO nemzetközi streaming tartalomszolgáltatók ajánlatához hasonlóan egyetlen havidíj ellenében ad hozzáférést hazai sajtótermékekhez. Nagyjából egy lap megrendelésének áráért az összes partner újságjai elérhetők. Már több mint 50 kiadvány tartozik ide. Már most széles a tematika: olvashatóak motoros, (Motorrevü), autós (Auto Bild, Az autó), ismeretterjesztő (IPM, GEO, IPM Pszichológia), női (GLAMOUR, Blikk Nők, Kiskegyed, Családi lap) magazinok, szaklapok (CHIP, Digitális Fotó, Top Agrar), számos tévéműsor újság, lakberendezési, gasztro és történelmi kiadványok is havonta mindössze 1490 forintért.

Ingyenes, korlátlan újságolvasás ügyfelek számára

Az érdekelt vállakozások ügyfelei teljesen ingyen, és korlátlan számban olvashatják a laptapir.hu több mint 50 lapját az adott helyen. Nem csak a legfrissebb, hanem a korábbi lapszámokat is. A vendégek rövid regisztrálás után mobil telefonon, tableten vagy laptopon wifi kapcsolattal vagy GPS segítségével bármikor hozzáférhetnek az olvasnivalóhoz, amíg az adott helyen tartózkodnak. A szolgáltatás csekély havidíj ellenében elérhető vállalkozások részére.

Előnyök vállalkozása számára

Az ügyfelek szívesebben tartózkodnak olyan helyen, ahol pl. egy jó kávé mellett újságokat is olvashatnak. Így a konkurencia helyett inkább az adott vállalkozást részesítik majd előnyben.

Több olvasási lehetőséget ad, ugyanakkor jóval kevesebbet fizet, mint a nyomtatott változatért.

A kézről kézre adott magazinok nem higiénikusak. A laptapir digitális innovációjának köszönhetően az alkalmazáson keresztül történő olvasás jelentősen javítja a higiéniát a vállalkozás szolgáltatói helyén.

Az újságok soha nem fogynak el, mindig frissek, és az ügyfelek bármit és addig olvashatnak, amit és amíg csak akarnak. A laptapir fokozza az ügyfélélményt.

A laptapir támogatja a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre irányuló törekvéseket. A széndioxid-kibocsátás jelentősen csökkenthető az újságnyomtatás minimalizálásával, és már nincs szükség a nyomtatott anyagok szállítására sem. A környezet számára további hozzáadott érték a hulladéktermelés csökkenése.

Kérje ajánlatunkat emailben vagy telefonon

Varga Miklós

miklos.varga@mediacity.hu

Tel: 06 1 4855050, Mobil: 06 20 9342076

Hol használható a laptapir szolgáltatás?

A laptapir üzleti szolgáltatása nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világban használható.

Milyen vállalkozásoknak érdemes előfizetni a laptapir szolgáltatásra?

Éttermek, kávéházak

A laptapir innovatív szolgáltatást kínál a vendéglátóipar számára a digitális olvasás formájában. Ez nemcsak a vendégek általános elégedettségét célozza meg, hanem új távlatokat nyit a környezetbarát magatartás tekintetében is. A laptapir helyszíni szolgáltatása a vendéglátást egyéni olvasási élménnyé varázsolja. Különösen ajánlható kávéház- és étteremláncok részére.

Szállodák, hotelek

Vendégeinek már nem kell várniuk az újságra a hallban vagy az ebédlőben, hanem kényelmesen olvashatnak saját okostelefonjukon, laptopjukon vagy táblagépükön. Lehetővé téve a jó hangulatot a reggeliző asztalnál és a gondtalanabb vendégeket a szállodában vagy az apartmanban. A laptapir helyszíni szolgáltatás, a szállodai szobát az egyéni olvasási élmény helyévé teszi.

Kórházak, klinikák, rendelők

A kórházi szektor is a digitális változás folyamatában van. Az orvosi ellátás fejlesztése mellett minden kórháznak, rendelőnek központi feladata, hogy a betegek mindennapjait a lehető legkellemesebbé tegye. Ebben segít a laptapir szolgáltatás. Több mint 50 havi- és hetilapot tesz elérhetővé minden beteg számára higiénikusan - fenntartható módon- naprakészen.

Szépségipar, fodrász - szépségszalonok, Wellness & Spa, Divatházak

A digitalizálás behatolt a szépségipar területére. A fodrásznál időpontok online foglalhatók, a fitnesz tanfolyamok pedig elektronikus képernyőn megtekinthetők. Az ügyfelek profitálhatnak a digitális újításokból, és rugalmasabban tölthetik szabadidejüket. A laptapir Életmód/Lifestyle innovatív szolgáltatást kínál - a digitális olvasást. Ez nem csak az ügyfelek általános elégedettségét célozza a várakozási idő alatt, hanem új higiéniai szempontokat is meghatároz.

Utazás, közlekedési eszközök

Mindenki tudja milyen unalmas és fárasztó a várakozás egy repülőgép, vonat vagy autóbusz indulására. A hosszú utazást is kellemessé teheti, ha közben olvashatjuk kedvenc lapjainkat. A laptapir alkalmazásai ezt lehetővé teszik a vonat- és buszpályaudvarokon, repülőtereken és a járműveken is, ahol wifi kapcsolat rendelkezésre áll.

Bankok

A digitalizálás a banki szolgáltatásokat sem kerüli el. Az online időpont-foglalások és az online banki szolgáltatások egyre növekvő használata ezt egyértelművé teszi. Ennek eredményeként az ügyfelek rugalmasabbak felhasználóként, és időt takarítanak meg banki tranzakcióik során. A digitális olvasás, a Laptapír innovatív szolgáltatása. Ez a helyszíni szolgáltatás az ügyfelek elégedettségét célozza a hosszabb várakozási idő alatt is. A bankok számára is elérhető magazinok lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy digitális szórakoztatást biztosítsanak a fiókban, ezzel is fokozva az ügyfélélményt.

Autószalonok

A digitális technológiák nélkülözhetetlenné váltak az autóiparban: a digitális időpontfoglalás lehetőségétől kezdve, a digitális szoftverrendszeren át a digitális autó-konfigurációig. A laptapír a digitális olvasást kínálja az autókereskedéseknek. Ez a hosszabb várakozási időt áthidalja és hozzájárul az általános vásárlói elégedettséghez. Az autókereskedések számára a laptapir helyszíni szolgáltatása digitális, fenntartható és higiénikus.

