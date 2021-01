Miniszterelnökség: Tilos hozzányúlni a Wichmann kocsma és a Márványmenyasszony épületeihez

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Műemléki védettségi eljárást indít a Miniszterelnökség az I. kerületi Márványmenyasszony étterem és a VII. kerületi, egykori Wichmann-kocsma épületei ügyében. Az eljárást gyorsított ütemben végzik, addig tilos bontási vagy építési munkálatokat végezni.

Két emblematikus épületről van szó.

A Márvány utcai Márványmenyasszony a reformkor fontos találkozóhelyszíne volt, Széchenyi István és Wesselényi Miklós is itt tartotta lakodalmát. A fővárosi kormányhivatal decemberben adott engedélyt az épület részleges bontására. Január 12-én a kerületi önkormányzat arról számolt be, hogy a kormányhivatalhoz eljuttatott kifogásaik alapján módosították a terveket, így az utcafronti földszintes épület, a vendéglő része megmarad, csak a telek többi részére vonatkozik a bontási engedély.

A legendás Wichmann-kocsma évtizedeken át működött a Kazincy utca 55.-ben, de a háznak ezen kívül is regényes története van: itt született a magyar kártya, volt bordélyház és teozófiai központ is. Az épület magántulajdonban van, és a tervek szerint szálloda épülne a helyén. A bontásra ebben az esetben is a kormányhivatal adhat engedélyt, a településképi hozzájárulást pedig az önkormányzat előző, fideszes vezetése adta meg.