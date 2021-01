Börtönében elhunyt Phil Spector

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

81 éves korában elhunyt börtönében Phil Spector, a legendás zenei producer, aki karrierje során a Beatlesszel, Tina Turnerrel és a Righteous Brothersszel is dolgozott.

Phil Spector 2007 szeptemberében, nem sokkal azelőtt, hogy a Los Angeles-i felsőbb bíróság az esküdtszék megosztottsága miatt első gyilkossági perét érvénytelennek nyilvánította. Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Spectort 2009-ben ítélték 19 évtől életfogytiglanig terjedő börtönre Lana Clarkson színésznő meggyilkolásáért.

Spector 2003. február 3-án, a Los Angeles-i House of Blues étteremben szedte fel Clarksont, aki ekkor ott dolgozott. Spector limuzinjával távoztak, Clarkson ezután be is ment a producer kúriájára. Egy órával később Spector kint várakozó sofőrje pisztolylövést hallott, majd azt látta, hogy Spector kezében pisztollyal lép ki a hátsó ajtón. A sofőr vallomása szerint Spector azt mondta, "azt hiszem, lelőttem".

Spector maga azt vallotta, hogy Clarkson halála "véletlen öngyilkosság" volt, a színésznő "megcsókolta a pisztolyt".

Spector ügyét kétszer is tárgyalni kellett, mert az első tárgyalásán az esküdtszék nem tudott egyhangú döntést hozni. A második esküdtszék a gyilkosság egy enyhébb minősítésű fokozatában már bűnösnek mondta ki.

A kaliforniai böntetés-végrehajtás tájékoztatása szerint Spector természetes halált halt, de hivatalosan majd csak a boncolás után közlik, hogy mi volt a halála oka. (Via BBC)