Müller Cecília szerint nem változik az oltási rend attól, hogy a Pfizer kevesebb vakcinát szállít Európába

Pénteken derült ki, hogy a gyártósorainak átállítása miatt a Pfizer átmenetileg kevesebb vakcinát szállít Európába. Az ígérik, hogy a január 25-i héttől az Európai Unióban visszatérnek az eredeti szállítási tervhez, február 15-től pedig már a megnövelt mennyiségű szállítási igényeknek tesznek eleget. Így az első negyedévre vállalt vakcina mennyiségeket is teljesítik, továbbá jelentősen megnövelik a szállított vakcina dózisok számát a második negyedévtől.

A hír Müller Cecília tisztifőorvoshoz is eljutott, aki vasárnap a Kossuth Rádióna arról beszélt, készülnek arra, hogy semmiképpen ne kelljen csökkenteni a beadott védőoltások mennyiségét, ezért minden megtesznek, hogy hatékony és biztonságos vakcinát szerezzenek. Így az Európai Unión kívüli gyártókat is megkeres a magyar kormány.

Bedros J. Róbert, az országos korházfőparancsnok helyettese, főigazgató beadja Müller Cecília országos tisztifőorvosnak a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját Budapesten a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban 2021. január 13-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A regisztrációról elmondta, hogy arra szükség van információra ahhoz, hogy elérjék azokat, akik be akarják oltatni magukat, mivel nem egyszerű megszervezni ennyi ember beoltását. Bíznak abban, hogy a jelenleg még kételkedők is kérik az oltást. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy visszajelzés érkezik a megadott e-mail-címeken a jelentkezőkhöz. Tájékoztatást már küldtek, és megjelenik a felületen a visszajelzés is, hogy sikeres a regisztráció. Szerinte a regisztráció fontos ahhoz, hogy mindig elérjék az oltási terv alapján következő csoportot, és értesítést küldhessenek, hogy hol és mikor adják be az oltást.



Az országos tisztifőorvos már megkapta a koronavírus elleni védőoltást, és elmondása szerint semmilyen mellékhatást nem észlelt, helyi tünetet sem, sőt, szinte még az oltás beadását sem érezte.