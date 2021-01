Szijjártó: A vakcinabeszerzésnek van egy világos menetrendje

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert egy sajtótájékoztatón az ATV a kínai koronavírus-vakcináról kérdezte: a kormány több mint 1 millió kínai vakcinát szerezne be az idősebb korosztály oltásának felgyorsítására, de Kínában a 60 év alattiakat oltják velük, és a klinikai tesztek is a 18-59 éves korosztályt vizsgálták.

Szijjártó azt mondta, a vakcinák beszerzésének „világos menetrendje” van, nem kormánypárti vagy ellenzéki politikusok fogják eldönteni, milyen oltást szabad használni, hanem az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYÉI).

Szijjártó azt mondta, ha az ügyben kedvező döntés lesz, tehát a vakcinát biztonságosnak minősítette az OGYÉI, „akkor nekünk az a kötelességünk, hogy abból beszerezzünk”. Az OGYÉI főosztályvezetője, Lukács Ferenc azt mondta: a pekingi vizsgálatuk alapján a Sinopharm vakcina biztonságosan készül, de a hatásossága „még további vizsgálatokat igényel”.

Szijjártó azt mondta, az EU-ba csak lassan, „csöpögtetve” érkező dózisok 10 ezrével jönnek, miközben 10 millióknak van rájuk szükségük. Szijjártó azt mondta, a Pfizer-BioNTech oltóanyagából a gyártó átszervezései miatt kevesebb jut az EU-ba. (A Pfizer szerint ha az átszervezéssel végeztek, sokkal több vakcinát tudnak majd küldeni.)

Szijjártó azt mondta, a kínai stratégia szerint a 18-59 éveseknek adták be előbb a vakcinát, de a 60 év felettieknek is engedélyezték. (Az Egyesült Arab Emírségekben az idősebbeket is oltják a Sinopharm vakcinával.)

Illusztráció: Borsos Mátyás/KKM

A Reuters múlt héten a kínai állami médiára hivatkozva arról írt, a kínai oltási programot decemberben kibővítették, hogy több kockázati csoport legyen benne, de a 18 év alattiakra és a 60 éven felüliekre még nincs elég klinikai adat. (via HVG)