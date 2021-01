A katonai parádé végül elmarad, Trump egy légi támaszponton búcsúzik majd az elnökségtől szerda kora reggel

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Szerda kora reggel, Joe Biden beiktatásának napján Donald Trump egy marylandi katonai bázison fog elbúcsúzni az elnökségtől, írja a Guardian a kiküldött meghívók alapján.

Korábban még arról lehetett hallani, hogy Trump egy nagyszabású katonai parádéval, vörös szőnyeggel és illusztris vendégek sorával búcsúzott volna a Fehér Háztól, de miután január 6-án felhergelte táborának egy részét, akik aztán betörtek a Capitoliumba, nem sok olyan befolyásos ember maradt Washingtonban, aki szívesen mutatkozna Trump társaságában, ahogy feltehetően a katonai vezetők sem szívesen asszisztáltak volna egy nagyobb léptékű parádéhoz.

Trump ellen jelenleg is alkotmányos vádeljárás zajlik, emellett pedig jó eséllyel vizsgálatok és eljárások sorára számíthat majd távozása után. A kiküldött meghívók alapján Trump maradék szövetségesét szerda reggel nyolcra várják arra a katonai bázisra, ahol az elnöki különgépet, az Air Force One-t is tárolják. Ez négy órával Joe Biden beiktatási ceremóniája előtt lesz. Azt már lehet tudni, hogy Trump, megszakítva egy 150 éves tradíciót, nem lesz ott utódja beiktatásán, ellenben Mike Pence alelnök igen. Azt egyelőre nem tudni, hogy Pence a légibázisra szervezett eseményen is jelen lesz-e.

Sokat nem tudni még Trump búcsúeseményéről, de a meghívóból annyi kiderült, hogy a meghívottaknak reggel negyed nyolcra oda kell érniük a bázisra, ahol amúgy fagypont körül alakul majd ekkor a hőmérséklet.

A búcsúesemény után Trump elnöksége alatt utoljára felszáll majd az elnöki különgépre, és a floridai Mar-a-Lago-i rezidenciára utazik majd feleségével együtt, így Biden beiktatása idején több ezer kilométernyire lesz Washingtontól. Érdekesség, de ha Trump Biden beiktatása után akarta volna a géppel elhagyni Washingtont, akkor már engedélyt kellett volna kérnie az új elnöktől. Négy évvel ezelőtt Barack és Michelle Obama teával fogadta a Fehér Házban az oda megérkező Donald és Melania Trumpot.

Egyelőre azt sem tudni, hogy Trump tervezi-e felhívni utódját, illetve hogy kitart-e a hagyomány mellett, mely szerint az új elnököt egy elődje által írt levél várja érkeztekor a Fehér Házban. A jelenkori történelemben pedig Mealnia Trump lehet az első olyan first lady, aki nem vezeti körben az épületben az új elnök feleségét.

A védelmi minisztérium magas rangú tisztviselői arról beszéltek a Defense One nevű szaklapnak, hogy a hadsereg nem tervez hivatalosan elbúcsúzni a főparancsnokától, azaz nem lesz olyan ceremónia, mint amire sor került Ronald Reagan, a két Bush, Bill Clinton vagy Barack Obama távozásakor.

Trumpot a január 6-ai események óta egyszer lehetett nyilvánosság előtt látni, amikor múlt kedden a mexikói határhoz utazott. Az elmúlt hetekben nem vett részt eseményeken, a katonaságtól is Mike Pence alelnök búcsúzott el a hétvégén két helyszínen is, holott ezt jellemzően a távozó elnökök szokták megtenni.