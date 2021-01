Katasztrofális erkölcsi kudarc fenyegeti a világot a WHO igazgatója szerint

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Súlyos következményektől és katasztrofális erkölcsi kudarctól tart az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amit az okozhat, hogy jelen állás szerint egyenlőtlenül történik majd a vakcinák elosztása a világ országai között.

Tedros szerint egyszerűen nem igazságos, hogy a gazdagabb országokban élő fiatal, egészséges emberek előbb kapnak oltást, mint a szegényebb országokban élő veszélyeztetett emberek. A WHO vezetője a BBC beszámolója szerint beszélt arról is, hogy a 49 leggazdagabb ország már eddig is 39 millió vakcinát kapott, míg van olyan szegény ország, ahova mindössze 25 dózis érkezett meg.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Fotó: CHRISTOPHER BLACK/AFP

Tedros hétfőn a WHO igazgatósága előtt beszélt, és itt mondta el, hogy világosan ki kell mondani, egy katasztrofális erkölcsi kudarc felé halad a világ, és ennek árát a legszegényebb országokban élő emberek életével és életkörülményeinek romlásával fogják majd megfizetni. A vakcinák igazságtalan eloszlása miatt ugyanis el fog húzódni a járvány, a szegényebb országokban tovább kell majd fenntartani a korlátozásokat, és ennek további emberi, illetve gazdasági szenvedés lesz a következménye.

A WHO igazgatója ezért arra kéri az országokat, hogy köteleződjenek el a Covax névre keresztelt globális vakcinaelosztó program mellett, amely februárban fog majd elindulni. Tedros abban bízik, hogy április 7-én, az egészségügyi világnapon már a Föld összes országában megkezdődnek majd a tömeges oltások. A Covax-ba eddig a WHO több mint 180 tagállama szállt be. A kezdeményezés célja, hogy régiónként összefogjanak országokat, melyek így aztán közösen jobb alkupozícióban tudnak majd tárgyalni a gyógyszergyártókkal. A világon 92 ország van, melyek vakcináit donorprogramok révén fogják majd megvásárolni. Számukra a WHO kétmilliárd vakcinát kötött le összesen öt gyártótól, de megvan a lehetőség további egymilliárd vakcina beszerzésére.

Decemberben a People's Vaccine Alliance nevű szervezet indított kampányt, hogy felhívja a figyelmet arra, ahogy a leggazdagabb országok sokkal több vakcinát kötnek le, mint amennyire szükségük van, és így a szegény országoknak nem marad semmi. Számításaik szerint a legszegényebb 70 országban csak minden tizedik embert tudnak majd beoltani jelen állás szerint, miközben Kanada annyi vakcinát rendelt, amivel ötször be lehetne oltatni a teljes lakosságot. Kanada nemzetközi fejlesztésért felelős minisztere, Karina Gould akkor cáfolta, hogy országa felhalmozna a vakcinákból, mert mint fogalmazott, a feleslegről szóló minden felvetés egyelőre csak feltételezés, hiszen a gyártók egyelőre nem szállították le a kívánt mennyiséget. Kanada emellett pedig 485 millió kanadai dollárnyi támogatással segíti a nemzetközi közösséget, hogy a fejlődő országokba is jusson vakcina.