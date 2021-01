Végre eljött ez is: Dior-kosztümben, mentett alpakák mellett veszekedő kőgazdag ázsiaiakat nézhetünk

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Régóta reménykedem egy olyan hazai valóságshowban, amiben az igazi elit, a magyar felső tízezer csúcsán üldögélők szerepelnek, de sajnos a viasatos Feleségek luxuskivitelben félkamu valóságshow-ja ezt nem feltétlenül tudta szállítani. Az igazán szórakoztató természetesen az lenne, ha olyan luxusfeleségek veszekednének a képernyőn, mint Sarka Kata, Rogán Cecília vagy Vajna Tímea, akik amúgy is előszeretettel lájkolják körbe egymást Instagramon. De mivel egy ilyen reality tényleg csak az álmaimban létezik, egyelőre be kell érnem ezek külföldi verzióival, amiket szerencsére tömegével szállít a Netflix, most épp a Bling Empire-t, ami Los Angelesben élő, milliárdos ázsiaiakról szól, vagyis pont olyan, mintha összekeverték volna a Crazy Rich Asians (Kőgazdak ázsiaiak) című romkomot a kardashianos vagy a luxusfeleséges realityk egyikével.

Egy levegővétellel többet keresnek, mint bárki más

A Bling Empire ugyanolyan, mint a többi hasonló, megrendezett valóságshow: kiválasztanak pár gazdag és szép embert, akik vagy ismerik egymást a való életből, vagy nem, aztán eléjük szórnak egy csomó konfliktust, hogy verekedjék ki belőlük magukat a Dior-kosztümjeikben. Ebben a realityben viszont nem is feltétlenül az az érdekes, hogy a szereplők mire és hogyan sértődnek meg egymásra, hogy aztán megtorlásként egyikük az asztal végére ültesse a másikat egy estélyen. Ebben a realityben a szereplők háttere az érdekes, amit ismerve végképp totálisan érthetetlen, hogy miért vállaltak el egy ilyen szereplést, hiszen nyilván nem a megélhetésük múlik rajta.

Minden valóságshow-nak van egy-egy vezető arca: Kim Kardashian, Alekosz, Lauren Conrad, BB Évi. Hogy a Bling Empire vezető arca Anna Shay, az már az első jelenetében kiderül, amikor nagyestélyiben próbálja egy pöröllyel széttörni a falat a gardróbjában.

„Anna Shay félig japán, félig orosz és szuper-, szupergazdag. Fegyverekből van pénze. Az apja bombákat, fegyvereket és védelmi technológiát árul” – mondja Kane Lim, egy másik szereplő Shayról, miközben az a falat veri, de ez egy elég elnagyolt és kissé pontatlan bemutatás volt, mert ennél jóval izgalmasabb dolgokat lehet megtudni róla például a Refinery cikkéből. Kezdjük azzal, hogy a félig orosz származás picit túlzás, Shay 2015-ben elhunyt anyja ugyanis japán volt, orosz nagyapával. A félig japán, félig amerikai inkább stimmel, mert apja meg az amerikai Edward Shay volt, aki 1955-ben alapította a Pacific Architects and Engineers vállalatot, ami a honlapja szerint azért jött létre, hogy „építészeti és mérnöki cégként segítse az Egyesült Államok kormányát Ázsia újjáépítésében a második világháború után”. A cég pedig már nincs is a tulajdonukban, mert azt Anna Shay és testvére 2006-ban eladta.

Shay az internet szerint hatvanéves, vagyis jóval idősebb a sorozat többi szereplőjénél. Viszonylag zárkózottan él, mármint abból a szempontból, hogy nem posztolja ki élete minden mozzanatát Instagramra. Ez a zárkózottság most nyilván megszűnt azzal, hogy szerepet vállalt egy realityben, amiben feltűnik huszonéves fia, Kenny Kemp is, akit a BuzzFeed is megemlít a 2015-ös A füves vállalkozások nem tehetik bankba a pénzüket, ezért inkább bongokba fektetik azt című cikkében. Abban azt írják, hogy Kemp Shirley Temple egykori villájában él, aminek „felhajtóján sportkocsik sorakoznak”, és aminek pincéjében nem drága borok állnak, hanem egy halom különleges, kézzel és üvegből készült, egyedi bong, félmillió dollárnyi értékben. Kemp ugyanis ezekbe a több ezer dolláros bongokba fekteti a fűből befolyó pénzét.

Több millió dolláros csalás, Károly herceg és az alpakák

Shaynál is izgalmasabb Kelly Mi Li háttere, aki most Andrew Gray-jel jár, aki a Power Rangers Megaforce egy évadot megélt sorozatában a piros power ranger. Mi Li korábban egy kínai milliárdos üzletember felesége volt, a sorozatban úgy fogalmaz, hogy hét autójuk és négy házuk volt, aztán elváltak, miután kiderült, hogy férje részt vett egy több millió dolláros csalásban – amiről ő külön hangsúlyozta, hogy semmit nem tudott róla –, és emiatt lecsukták. Férje az a Lin Miao volt, akit a Reuters szerint öt társával együtt kaptak el 2015-ben, miután kiderült, hogy 2011 és 2013 között több százezer embertől szedtek ki pénzt azzal, hogy akaratuk ellenére kerültek fel egy sms-szolgáltatásra. Az üzenetküldő vállalat Miaóé volt, az alkalmazáson keresztül bulvárpletykákat, horoszkópokat, vicceket küldtek a felhasználóknak egy úgynevezett „automatikus előfizetésnek” köszönhetően, ami miatt a károsultakat havi tíz dollárral húzták le gyakorlatilag a tudtukon kívül. Lin Miaót tíz év börtönbüntetésre ítélték.

A Bling Empire harmadik legérdekesebb szereplője pedig Christine Chiu – egyelőre úgy tűnik, rá osztották a realityk klasszik gonosz szerepét,

gonoszkodása pedig abban nyilvánul meg, hogy direkt ugyanazt a gyémántnyakláncot veszi meg, mint riválisa.

Chiu és férje, a plasztikai sebészként dolgozó Dr. Gabriel Chiu szereplése totálisan érthetetlen, mert látszólag egy levegővétellel is többet keresnek, mint bárki más az egész élete során. És érthetetlen azért is, mert Chiu családja masszívan konzervatív, akik Christine elmesélése szerint erősen nehezteltek rá, amiért nem szült azonnal fiút férjének, és emiatt tíz évig – amíg meg nem született a Baby G néven emlegetett fiuk – a gyerekek asztalához ültették a családi vacsoráknál, illetve vele mosogattattak el utána. De ezek szerint a konzervatív családot csak az zavarja, ha valaki nem szül, az nem, ha egy realityben szerepel.

Na de nem is ez a legérdekesebb Christine Chiu életében, hanem az, hogy az egyik jelenetben közeli barátként hivatkozik Károly hercegre, ami csak picit túlzás, mert bár valószínűleg nem csetelnek egymással naphosszat, találkoztak már, amikor a Maire Claire szerint Chiuék is beszálltak a brit trónörökös alapítványának egészség-programjába, hogy megfinanszírozzák a skóciai Cumnockban élők holisztikus gyógyászatát.

De a Károly herceggel kevert holisztikus szálnál is fontosabb, hogy Chiuéknak van két, háziállatként tartott alpakájuk. Mentett alpakák. Ezt azért még fontos hozzátenni.

Persze a Bling Empire többi szereplője is izgalmas, kezdve a magát kívülállónak érző, lakótársakkal együtt élő(!) és emiatt csóró modellfiúval, a Kylie Jenner-hasonmás DJ-lányon keresztül egészen a Vogue szerint is igazán stílusos Jaime Xie-ig, aki egy darabig díjugrató olimpikon akart lenni, de az apja nem vette meg neki a pónikkal teli istállót, így inkább influenszer lett. Aki szereti néha kikapcsolni az agyát, az mindenképpen nézze meg legalább az első részt, ha másra nem, arra jó lesz, hogy mindenki megtudja belőle, milyen gazdag nem lesz soha.