Még a novemberi bérkiegészítést sem kapta meg a kormánytól a vendéglátósok egy része

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Több vendéglátós, köztük ismert budapesti étteremtulajdonosok állították azt a 444-nek, hogy bár a bértámogatási kérelmüket a kormányhivatal rég elfogadta, a valóságban még a tavaly novemberi összeget sem kapták meg. Mivel ők a segítségre számítva megtartották az alkalmazottaikat, megfelelő bevételek híján is kénytelenek voltak a kifizetni a teljes bért, így jól ráfaragtak.

A kormány tavaly ősszel, a járvány második hullámának hatására döntött úgy, hogy egyrészt meghosszabbítja az addigi bérkiegészítési akciót, másrészt annak hatályát kiterjeszti a turisztikai és személyszállítással foglalkozó cégekre.

A vissza nem térítendő segítség lényege, hogy az állam kifizeti az érintett cégek munkaviszonyban álló alkalmazottainak novemberi, decemberi és idén januári bruttó bérének a felét, maximum bruttó 241500 forintig. Ha a munkaadó vállalja, hogy a pénzt továbbadja nekik és az alkalmazottait 2021. február végéig nem rúgja ki. (Pontosabban egyes kormányzati dokumentumok szerint december végéig.)

A támogatásra 2020. november 11-étől egy hónapon át lehetett pályázni.

Az egyik érintett azt mesélte, hogy ők már tavaly december elején megkapták a határozatot a fővárosi Kormányhivataltól arról, hogy a kérelmüket befogadták, pénzt viszont azóta sem kaptak. Próbáltak kommunikálni velük, de a kormányhivatalt állításuk szerint képtelenség volt telefonon elérni. Amikor emailben érdeklődtek, idővel ezt a sablonválaszt kapták:

"Tisztelt Munkáltató! Tájékoztatjuk, hogy a beérkezett elszámolások ellenőrzése, teljesítés igazolása, folyamatban van, e-mailben nem tudunk felvilágosítást adni a beküldött dokumentumokról. Szükség esetén a hiánypótlást a Cégkapun küldi meg az ügyintéző."

Hiánypótlást addig sem és azóta sem kértek tőlük, cserében pénzt sem kaptak.

“Mi ugyan nyitva vagyunk, csináljuk a menüztetést és a házhoz szállítást, de ehhez nem lenne szükség annyi emberre, mint normál üzemben. Ennek ellenére mi mindenkit megtartottunk, most is 28 embert foglalkoztatunk. Szóval ez a most már több, mint 1 hónapos csúszás a támogatás kifizetésében elég komoly problémákat okoz.”

- magyarázta vendéglátós forrásunk.

Ez az étteremtulajdonos azt állította, hogy ő több hasonló cipőben járó kollégájával konzultált, de nem talált olyant, aki már megkapta volna a pénzét.

Ugyanezek történtek egy budapesti cukrászda és gourmet étterem tulajdonosával, a megítélt bérkiegészítést ők sem kapták még meg. Csakúgy, mint egy pizzázó alapítója.

Több budapesti vendéglátóssal beszélve majdnem mindegyikük ugyanezt hallotta. Egy olyan akadt közöttük, aki egy vendéglátós csoportban látott olyan kommenteket, hogy volt, akinek már utaltak, illetve egyikük könyvelője úgy tudja, hogy vidéken már van, aki megkapta az összeget.

Próbáltam megtudni a kormányhivataltól, hogy eddig hány vállalkozás kért ilyen támogatást, hány kérelmet fogadtak be és ezek közül hányat fizettek ki. Telefonon azt mondták, hogy az írásban elküldött kérdésekre szívesen válaszolnak, de ez eddig nem történt meg. Amint igen, frissítem a cikket.