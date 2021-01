Három katona meghalt, amikor lezuhant egy helikopter New York államban

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Gyakorlatozás közben lezuhant egy katonai helikopter szerdán New York állam északi részén, Rochester közelében - írja a Forbes. Az UH-60 Black Hawk típusú mentőhelikopter helyi idő szerint 6:30-kor zuhant le egy szántóföldön, a balesetben a helikopter három fős legénysége életét vesztette.

Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, de többen is hívták a 911-es számot és számoltak be egy alacsonyan repülő, furcsa hangokat kiadó helikopterről. Andrew Cuomo kormányzó elkeserítőnek nevezte a balesetet, a baleset miatt New York állami hivatalain félárbócra eresztették a zászlókat.