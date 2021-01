Halálosabb lehet a koronavírus brit variánsa

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy a Sars-Cov-2 vírus brit variánsa nemcsak, hogy gyorsabban terjed, de valamivel halálosabb is, mint a koronavírus eredeti változata - erről beszélt pénteken Boris Johnson. Mindez a brit miniszterelnök szerint azt is jelenti, hogy még nagyobb nyomás alá kerülhet a brit egészségügyi rendszer.

Sir Patrick Vallance, a miniszterelnök tudományos tanácsadója hozzátette a miniszterelnök bejelentéséhez, hogy egyelőre még nem áll rendelkezésre elég adat a brit variánsról, hogy meggyőző erejű elemzéseket folytathassanak le matematikusok a halálozási és fertőzési adatokon. Viszont ő is azt mondta, hogy ha nem is nagyon sokkal, de valamivel halálosabbnak tűnik az új variáns. Vallance úgy illusztrálta, hogy mennyivel tűnik súlyosabbnak a brit mutáció, hogy az eddigi adatok alapján gy látszik, hogy

1000 60 év körüli betegből, akiket az eredeti vírustörzs fertőzött meg, nagyjából várhatóan 10 hal bele a betegségbe, míg a brit variánsnál inkább 13-14. Más korcsoportoknál is hasonló arányú növekedés látszik valószínűnek az eddigi adatok alapján. A miniszterelnöki tanácsadó viszont nagyon hangsúlyozta, hogy ezek még nem teljesen megbízható és végleges számok, még több adatra és elemzésre van szükség, hogy kiderüljön, pontosan mennyivel nagyobb az új variáns kockázata. Korábbi adatok arra engedtek következtetni, hogy a brit mutáció 30 százalékkal halálosabb, mint az eredeti vírus.

A szeptemberben a dél-angliai Kentben megjelent variáns azóta az egész Egyesült Királyságban elterjedt és több más országban is fertőz már. A jelenlegi tudásunk szerint viszont a Pfizer-BioNtech és az AstraZeneca oltása is hatásos ezzel a változattal szemben. Sir Patrick Vallance inkább attól aggódik, hogy a Brazíliából és Dél-Afrikából indult változatok ellen is működnek-e majd az oltások. (BBC)