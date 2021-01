Jogerősen tovább enyhítették a Szigeten tavalyelőtt közel 20 kiló droggal és árjegyzékkel megjelenő két holland fiatal büntetését

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Jogerősen tovább enyhítette a Fővárosi Ítélőtábla annak a két, az események idején 21 és 22 éves holland férfinek az elsőfokú ítéletét, akiknek a 2019-es Szigeten történt lebukása a fesztivál történetének legnagyobb drogfogását eredményezte.

Ők voltak azok, akik teljes nyíltsággal, árjegyzéket is osztogatva árultak füvet és extasyt a sátrukban, amivel már a buli első napján lebuktak.

Azóta mindketten durván egy évet töltöttek letartóztatásban, majd közel fél évet bűnügyi felügyelet alatt, ami a házi őrizet legújabb kori elnevezése.

Most jogerősen mindketten négy-négy évet kaptak, jóllehet az elsőfokú ítélet után - ami akkor 5-5 év, fegyházban letöltendő szabadságvesztést jelentett - az ügyészség még jelentős súlyosbításért fellebbezett, hiszen eredetileg is legalább 8 és 10 évet kért rájuk vádiratában. A mostani, jogerős ítéletben nemcsak a büntetés ideje csökkent, de annak a végrehajtási fokozata is, hiszen a legszigorúbb fegyház helyett börtönben tölthetik azt le.

Az ügy érdekességét többek között az is adja, hogy már az a tavaly nyári elsőfokú ítélet is a kiszabható legenyhébb büntetést jelentette. Akkor ez többek között annak is volt köszönhető, hogy a vádlottak már az előkészítő ülésen beismerték a nekik felrótt bűncselekményt és lemondtak a tárgyalás jogáról.

Másodfokon az ügy még a korábbiaknál is enyhébb minősítést kapott.

Simon Gergő, az ügyben eljáró egyik védőügyvéd szerint “lényeges körülménynek számított az eljárás során” hogy a bíróság hitelt érdemlőnek és bizonyítottnak látta - a becsatolt környezettanulmányok, nyilatkozatok és más bizonyítékok alapján - hogy a két büntetlen előéletű, az eljárás során végig együttműködő fiatal ténylegesen megbánta a tettét. Miközben a karakterük és a családi hátterük is garancia lehet arra, hogy innentől normális életet éljenek.

Ezt maga a bíróság is megerősítette az ítéletet magyarázó netes közleményében.

Simon, aki a két fiatal közül az események idején még csak 21 éves holland válogatot futót, bajnoki csúcstartót, az ország egyik olimpiai reménységét védte, példaként említette, hogy az ügyfele, akinek az apja építész, szintén annak készül és mind az előzetesben, mind a házi őrizetben végig az egyetemi felvételijére tanult és olvasott.

A korábban számos drogügyben eljáró ügyvéd szerint ez nem klasszikusnak mondható kábítószer-kereskedelmi ügy volt. Sokkal inkább egyszeri botlásról volt szó, amihez a két holland naivitásával párosuló vakmerősége is vezetett - magyarázta.

A tény, hogy ezt még a másodfokú bíróság is bizonyítottnak látta, Simon szerint “jelentős és a hasonló ügyekben megszokottakkal ellentétben meglehetősen ritka elmozdulás” ahhoz képest, hogy a fesztiválvendégek lebukása után az ügyészség még az esetleges életfogytiglani büntetést is belengette.

A két fiatalt az ítélethozatal után szabadlábra helyezték, hazautazhatnak, a büntetésüket pedig a kérelmüknek megfelelően egy holland börtönben tölthetik majd le. A börtönbe a nemzetközi jogi papírmunka elvégzése után vonulnak majd be. Simon Gergő szerint elméletben (a feltételes szabadságra bocsátás szabályai miatt) akár már jövőre, azaz 2022-ben is szabadulhatnak, attól függően, hogy mikor kezdik letölteni a büntetésüket.