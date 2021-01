Újabb Trónok harca-előzménysorozat készül

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Tales of Dunk and Egg címen előzménysorozat készül a Trónok harcához, a sorozatot a Variety információi szerint az HBO készíti.

A sztori 90 évvel a Trónok harca előtt játszódik és Ser Duncan illetve Aegon V Targaryen kalandjairól szól majd. A híreket egyelőre az HBO és George R. R. Martin sem kommentálta.

A lap hozzátette, hogy nem ez az egyedüli előzmény, ami készülőben van a sárkányos sorozathoz – idén állnak neki a House of the Dragon forgatásának, amit várhatóan 2022-ben mutatnak be.