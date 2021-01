Kotyvasztott varázsitallal küzdött a miniszter a vírus ellen, nem jött be

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Balra Pavithra Wanniarachchi, Sri Lanka egészségügyi minisztere Fotó: LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP

Megfertőződött coviddal Sri Lanka egészségügyi minisztere - írja a helyi Straits Times-ra hivatkozva a Telex, a dolog érdekessége pedig igazából az, hogy Pavithra Wanniarachchi hónapok óta varázsitallal védekezik a vírus ellen, ám most úgy tűnik, rossz megoldást választott.

A miniszter aktívan hirdetett egy korona ellen hatásos mágikus elixírt, és olyannyira hitt a módszerben, hogy az egyik kotyvalékból környező folyókba is öntött, és ezzel védettnek nyilvánított országát a vírustól.

Maga a koktél egyébként javarészt mézből és szerencsendióból áll, és kezdetben olyannyira hatásosnak gondolták az ország egyes vezetői, hogy a helyi állami média is népszerűsítette a szert, amit Wanniarachchi nyilvánosan el is fogyasztott.

A csodaszert kotyvasztó varázslóhoz több ezren vándoroltak el az elmúl hetekben, jóllehet a varázsital eddig is vitatott volt a helyiek körében, sok orvos felszólalt ellene. A varázsló Dhammika Bandara mindenesetre azt állítja, hogy a receptet nem mástól, mint Kálitól, a halál istenétől kölcsönözte.

Wanniarachchi mellett - aki egyébként viszonylag enyhe tüneteket produkál, de karanténba vonult - több vezető politikus is megfertőződött, a pozitív tesztek után pár órával pedig be is jelentette a kormány, hogy megállapodtak az AstraZenecával egy nagyobb adag vakcinaszállítmányról, és hamarosan elkezdik az oltásokat.

A szigetországban idáig 57 ezer fertőzöttet és 278 halálesetet regisztráltak a járvány kezdete óta. (Telex)