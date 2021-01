A franciák már a harmadik lezárásra készülnek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Vészhelyzet van”, ez a hét pedig kritikus volt – ezt Jean-Francois Delfraissy, Franciaország vezető egészségügyi tanácsadója mondta ezt aki szerint az országnak várhatóan fel kell készülnie egy harmadik, nagy lezárásra.

Felhívta a figyelmet a koronavírus új, jobban terjedő variánsaira, azok közül is leginkább a britre, amit szerinte nehéz lesz megállítani az ország bizonyos régióiban. Hozzátette, hogy úgy gondolja, Franciaország most jobb helyzetben van más európai országoknál, de ha szerinte most nem szigorítanak a korlátozásokon, márciusra nagyon nehéz helyzetben találhatja magát az ország.

A francia kormány szerdán ül össze, hogy döntsön arról, szükségesek-e a további korlátozások.

Franciaországban a napi megbetegedések száma egyelőre nő, annak ellenére is, hogy az országban este hattól van kijárási tilalom.

