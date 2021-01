Bútoralkatrészeket is fog árulni idéntől az IKEA

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Eddigi üzleti modelljének és gyakorlatának gyökeres megújítására készül az IKEA, hogy a céget ne vádolhassák pazarlással - derül ki a Financial Times friss cikkéből.

Már idén elindul az alkatrészárusítás. A cégtől eddig is lehetett alkatrészt szerezni, ha elromlott valami, a tavalyi üzleti évben például 14 millió font értékű alkatrészt forgalmaztak ilyen módon, de mostantól sokkal nagyszabásúbb módon intézik az ügyet: már lefejlesztették azt az online áruházat, amiből mindehez lehet majd alkatrészeket venni, pont úgy, mintha bútort vásárolnánk. Ezzel az a céljuk, hogy növelni tudják a termékeik használati idejét - magyarázta a gazdasági lapnak Lena Pripp-Kovac, a cégóriás fenntarthatósági igazgatója.

Már tesztelik azt is, hogyan tudnak majd használt bútort is árulni, amihez persze a felvásárlási csatornákat is ki kell építeniük. Szintén tervezik, hogy az eddigi árusításon felül bérbe is fognak adni irodai és otthoni bútorokat. Utóbbi kísérletek a saját bevallásuk szerint még korai fázisban vannak, vagyis ezek bevezetésére idén még korai számítani.

Pripp-Kovac szerint mindezzel azt a képet szeretnék megváltoztatni, miszerint ők egyszer használatos, eldobható bútorokat gyártanának. Emiatt van az is, hogy októbertől kezdve sehol sem árulnak majd nem újratölthető elemeket.