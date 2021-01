Felmondása megírására kényszerítettek egy nőt egy egyházi misszió zalaegerszegi irodájában

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Három nő ellen vádat emeltek Zalában, mert addig nem engedték távozni egy kolléganőjüket, amíg meg nem írta a felmondását – tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-t.

Egy egyházi misszió zalaegerszegi irodájában tavaly szeptemberben tizennyolcan vettek részt egy megbeszélésen, köztük a szervezet zalai vezetőnője és egy nagykanizsai házi gondozója, a sértett. Szóváltás alakult ki köztük, és a vita odáig fajult, hogy a vezető közölte beosztottjával, nem akar a továbbiakban vele dolgozni, írja meg a felmondását.

A sértett azt mondta, majd másnap behozza, később pedig, hogy postán küldi el a felmondását, majd távozni akart. Kolléganői közül többen felkiáltottak, hogy ne engedjék ki, két adminisztrátor háttal az ajtó elé is állt, hogy megakadályozza távozását. Az ajtóhoz lépett az ügyben elsőrendű vádlottként szereplő, házi gondozóként tevékenykedő nő is, aki közölte vele, hogy addig nem mehet ki, amíg nem írja alá a felmondását. Megpróbálta elhúzni az ajtótól is a sértettet, de ő kiszabadította a kezét a szorításból. A sértettet csak azután engedték el, hogy leírta egy papírra, hogy kéri munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetését.

A bántalmazás miatt a sértettnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése, a bal karján véraláfutás keletkezett.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség vádat emelt mindhárom nő ellen személyi szabadság megsértésének bűntette, egyikük ellen pedig testi sértés miatt is. (MTI)