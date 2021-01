Harmadik napja zavarognak Hollandiában a járványügyi korlátozások ellen

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy zavargó a rendőrök fogságában Rotterdamban. Fotó: MARCO DE SWART/AFP

A hétvége után hétfőn is folytatódtak a járványügyi korlátozások ellen kirobbant zavargások Hollandiában. A helyi sajtójelentések szerint az éjjel 150 embert vettek őrizetbe. A zavargások súlyosságát jelzi, hogy Rotterdamban a rendőrök nem csupán könnygázt vetettek be, de még figyelmeztető lövéseket is le kellett adniuk.

Nagyobb összecsapások voltak Amsterdamban, Geleenben és Amersfoortban is. Hágában csak kisebb, de annál harciasabb, tüzeket gyújtó és a rendőröket kövekkel és petárdákkal dobáló csoportokat kellett feloszlatni.

Rotterdamban könnygázt is bevetettek, és figyelmeztető lövéseket is leadtak. Fotó: Killian Lindenburg/ANP via AFP

Tilburg városában a hatóságok váratlan helyről kaptak segítséget. A helyi focicsapat, a Willem II ultrái vonultak az utcára, hogy "megvédjék a várost" a zavargóktól. (Via BBC)