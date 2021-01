Szintetikus antitestekkel gyógyították ki a covidból a San Diegó-i állatkert gorilláját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A rendelkezésre álló legmodernebb gyógyszerrel kezelték a San Diegó-i állatkert súlyos covidbetegségben szenvedő idős gorilláját, a 48 éves Winstont. Winstonnál és az állatkert több más gorillájánál január 11-én igazolták a koronavírus-fertőzést. Winstonnál a vírus súlyos megbetegedést okozott, ezért szintetikus antitestekkel kezelték.

Winston, a San Diegó-i állatkert 48 éves nyugati síkvidéki gorillája. Kísérleti antitestkezeléssel gyógyították ki súlyos covidbetegségéből. Fotó: KEN BOHN/AFP

A San Diegó-i eset már csak azért is különös, mert első esetben igazolták, hogy a vírus természetes úton is terjedhet a főemlősök között. A fertőzést a gyanú szerint egy aszimptomatikus gondozótól kaphatták el.

Az állatkert közleménye szerint a gorillacsapatot a vírus egy, a korábbinál fertőzőbb, Kaliforniában nemrég azonosított variánsa fertőzhette meg. A variánst azonosító két kutatócsapat szerint ez az új változat okolható a járvány tavaly év végén indult újabb hullámáért az USA legnépesebb államában.

Winstont a megfertőződése után altatásban vizsgálták, ekkor derült ki, hogy tüdőgyulladása és szívbetegsége is van. Ezért antibiotukumok és szívgyógyszerek mellett monoklonális antitestekkel is kezelték. Ezek laborban kitenyésztett antitestek, melyek vészhelyzeti alkalmazását tavaly engedélyezték az USA-ban. Ilyen szerrel kezelték Donald Trumpot is.

Winston nyugati síkvidéki gorilla, ez egy kritikusan veszélyeztetett alfaja a gorilláknak. A 48 éves állat 1984 óta él a San Diegó-i állatkertben. Őt tartják a legidősebb, nemzőképes hímnek, és ő a San Diegó-i gorillacsapat vezére. (Via AFP)