Szétszerencsejátékozták magukat a járvány alatt a magyarok

Rekord méretű játékadót hoztak össze a magyarok a járvány legkeményebb hónapjaiban az államnak - írja az mfor.hu.

2020 novemberében és decemberében óriási mennyiségű játékadó folyt be az államkasszába, aminek pontos okát egyelőre csak találgatni lehet. A Magyar Államkincstár tavalyi adatai szerint 2012 óta nem folyt be annyi játékadó-bevétel a költségvetésbe, mint 2020-ban. Novemberben ez 4,4 milliárd forint, decemberben pedig 3,9 milliárd forint volt.

Ami azért is érdekes, mert november közepe óta kijárási tilalom van, bár a kaszinók - ellentétben a vendéglátóhelyekkel -, akárcsak a boltok, este 7-ig nyitva nyitva maradhatnak. Szerepet játszhat esetleg az is, hogy tavaly bevezették, hogy online is lehet vásárolni sorsjegyet.

Az mfor utánanézett, hogy tavaly év végén volt-e jelentős halmozódás a lottóban, ami a kimagasló játákadó-bevételt eredményezhette. Karácsony előtt néhány nappal elvitték a 3,9 milliárd forintos főnyereményt, ami előtt 21 hétig tartott a halmozódás, de ez nem számít példa nélküli összegnek, hiszen márciusban 6,4 milliárd forintot ért a telitalálat (december 18-án 198 785 volt az aktív fertőzöttek száma Magyarországon, ami a csúcsot jelenti). Segíthette a rekord játékadó-bevételt, hogy a koronavírus-járvány második hulláma ellenére a sportesemények nem maradtak el, így bőven volt mire fogadni. Már a szeptember 7-13. időszakban is a 2013-as indulása óta az addigi legmagasabb heti eredményét érte el Tippmixpro.