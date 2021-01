Állítólag megint lesznek bő nadrágok a boltokban

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Nehéz ezt elhinni, de a Levi's azt állítja, hogy itt az ideje elfelejteni a szűk farmereket, és váltani a régebben jól megszokott, egyenes szárú és bő fazonú nadrágokra.

A farmergyártó cég szerint az emberek most kényelmes ruhákat akarnak, ezért is dobtak most piacra egy olyan vonalat, amiben bő farmereket

Nem a Levi's az egyedüli, aki úgy gondolja, hogy eljött az idő végre, hogy leszámoljanak a skinny jeansszel. A Los Angeles-i JNCO már 2019-ben elkezdett újra extrém bő farmereket gyártani.

(CNN)