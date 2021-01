Azonosították a nőt, aki a Ferihegyi úton hagyta vezetni gyerekét

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Elmondása szerint óvodás kora óta többször is hagyta vezetni a most tizenegy éves fiát az a nő, akit csak most sikerült azonosítania a rendőröknek. Január 25-én az RTL Klub híradójában mutattak be egy videót, ami szerint egy nő úgy közlekedik autójával a négysávos Ferihegyi úton, hogy a kormányt egy az ölében tartott kisfiú fogja. A videó készítője szerint több mint ötvennel mehetett az autó.

A videó alapján a XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított, napokkal később sikerült azonosítaniuk a 49 éves nőt. Az eljárást a XVIII. kerületi rendőrök folytatják.

(police.hu)