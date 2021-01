Hétvégén befejeznék az oltást az idősotthonokban, de a számok alapján ez nem tűnik reálisnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Négynapos, kampányszerű oltást indítottak az idősek otthonaiban és más bentlakásos intézményekben.

Még a héten beoltanának mindenkit a jelentezők közül, de a korábban közölt igényfelmérés alapján ehhez nincs is elég vakcina.

Ráadásul az oltócsapatoknak több helyszínre kellene eljutniuk szombaton és vasárnap, mint eddig bármikor.

„Az oltás jól halad. Az egészségügyi dolgozókkal végeztünk. A szociális otthonokban élők és az őket gondozók, ápolók beoltása történik most. És a hét végéig ezzel végzünk is” - mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban. Délután hasonlóan fogalmazott György István államtitkár is az operatív törzs tájékoztatóján.

Január 17-én számoltak be arról először, hogy az idősotthonokban már tízezren megkapták a koronavírus elleni vakcinát. Közel két héten keresztül ugyanez a szám szerepelt a napi jelentésekben, még csütörtök reggel is. Ezután bejelentették, hogy négynapos, kampányszerű oltás indul az idősotthonokban. Ez nem azt jelenti, hogy aki mostanáig nem jelentkezett, az később nem kerülhet sorra, de a legtöbb embert most szeretnék beoltani. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa azt mondta, csütörtökön 13 ezer gondozotthoz és dolgozóhoz tudnak eljutni.

György István elmondása szerint végül 11 627-en kaptak oltást, összesen tehát közel 22 ezer beoltott személynél tartunk. De vajon mennyien kértek oltást az idősotthonokban? Erről szintén György István beszélt még január 19-én: 80 ezren. Ha azóta senki sem regisztrált, akkor 58 ezer ember még hátra van, de már csak 26 ezer embernek elég vakcina maradt az eddig beérkezettekből.

György István szerint pénteken 22-24 ezret fel is fognak használni, a hétvégére tehát csak néhány ezer marad, miközben a 80 ezres igényfelmérés alapján még további 34-36 ezer ember szeretne vakcinához jutni. Vasárnap érkezik 9 ezer embernek elég Moderna-vakcina, de az államtitkár elmondása alapján azt jövő hétre hagyják, amikor megkezdik a legidősebb regisztráltak oltását.

Az operatív törzs számaiból kiindulva tehát nem tűnik reálisnak, hogy a hétvégén végezzenek az idősotthonokban élők és dolgozók oltásával. Hol lehet még tartalék?

A beérkezett vakcinákat minden alkalommal megfelezik, hogy három hét múlva biztosan megkaphassák a második adagot, akiket egyszer már beoltottak. Január 12-én más országokhoz hasonlóan nálunk is engedélyezték, hogy egy Pfizer-ampullából ne öt, hanem hat embert oltsanak be, annyival több oltóanyag van ugyanis az üvegcsében.

Ez alapján az addig félretett készlet 20 százaléka, 15 ezer oltóanyag felszabadult. Ha ebben az esetben is félreteszik a felét, ez 7500 embernek elég. Mostanáig nem derült ki, felhasználták-e ezt a plusz kapacitást. Ha nem, akkor a hétvégén elvileg rendelkezésre állna, de még ezzel együtt sem lenne elég mindenkinek.

Van még az orosz vakcina is, amiből még decemberben küldtek előre 3000 ember beoltására elegendőt. Az OGYÉI engedélyét ugyan megkapta már a Szputnyik V, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ még laborvizsgálatokat végez, amivel csak jövő hét végére végeznek.

Oltás egy budapesti idősotthonban csütörtökön Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az idősotthonokban élők beoltása nem egyszerű feladat. Vannak ugyan nagyobb, több száz fős intézmények, ezekkel kezdtek, de rengeteg kisebb is, amelyek elszórtan, kistelepüléseken működnek. Müller Cecília kedden azt mondta, 1600 idősotthon és további 300 bentlakásos intézmény van Magyarországon, és addig 80 helyre jutottak el.

Csütörtökön, a kampányszerű oltás első napján 246 intézményben oltottak, pénteken 456-ba mennek. György István azt mondta, összesen 1845 intézménybe kell eljutni, szombatra és vasárnapra tehát marad még legalább 500-500, több mint eddig bármikor.