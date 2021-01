Csökkentették a brit perverz büntetését, akinek a felesége vette videóra, ahogy a család csirkéivel közösül

Két év négy hónapra csökkentette egy brit bíróság annak a 37 éves férfinak a börtönbüntetését, akit első fokon három év letöltendőre ítéltek pedofil képek készítése, állatokkal űzött szex és drogbirtoklás miatt.

Rehan Baig házát még 2019 nyarán kutatták át a rendőrök, pedofil képek után kutatva. A rajtaütés sikeres volt, de a nyomozók a 49 megtalált gyerekfotón kívül is találtak nem várt dolgokat. Méghozzá a házigazda, a felesége és a háziállataik főszereplésével készült amatőr pornófilmeket. Ezek is hozzájárultak a több éves letöltendő börtönbüntetéshez. Például azért, mert a férjet és a szárnyasokat szerepeltető, a feleség által rendezett film forgatása közben három baromfi is elpusztult. De találtak olyan filmet is, amin a házaspár a kutyájukkal üzekedett.

A bíróság most úgy határozott, hogy bár az ítéletének letöltését tavaly megkezdő Baignak börtönben kell maradnia, a büntetése hossza túlzott, így 8 hónappal lerövidítették.

Érvényben maradt viszont az, hogy élete végéig szerepelni fog a szexuális bűnözők listáján és nem tarthat állatokat. A feleségét fél év felfüggesztettre ítélték.