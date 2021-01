Navalnijt, Greta Thunberget és a WHO-t is jelölnék Nobel-békedíjra

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Alekszej Navalnij, Greta Thunberg és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is jelölnék Nobel-békedíjra, de egyelőre még nem dőlt el, hogy valóban a jelöltek között lesznek-e.

Vasárnapig fogadja a Nobel Bizottság a jelöléseket, amik közül majd kiválasztják, hogy kik lesznek a valódi jelöltek a békedíjra. Thunberg, Navalnij és a WHO jelölését a norvég törvényhozók is támogatják, akik általában jó érzékkel választják ki azokat a jelölteket, akiket később a Bizottság be is válogat.

Thunberget a klímaválság legnagyobb szóvivőjeként és a Fridays for Future program megalapításáért jelölnék a díjra. Navalnijt Norvégia volt minisztere, Ola Elvestuen jelölte, amiért erőfeszítéséket tette, hogy békés tüntetéseket indítson Oroszországban. A WHO mellett pedig szintén a norvégok jelölték a COVAX programot, ami a szegényebb országokat segíti hozzá a vakcinához.

Szintén a lehetséges jelöltek között van még három belorusz aktivista, Szvjatlana Heorhijevna Cihanovszkaja, Maria Kolesnikova és Veronika Tsepkalo, amiért harcolnak a tisztességes választásokért, miközben a békés ellenállást szorgalmazzák.