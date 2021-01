OGYÉI: 90 százalék feletti hatákonyságú az orosz vakcina

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója szerint 90 százalék feletti hatékonyságú a Szputnyik V-vakcina, derült ki az M1 vasárnap reggeli műsorából.

Szentiványi Mátyás elmondta, hogy az egyes korcsoportokban nem voltak különbségek a hatékonyságban, az orosz vakcinának csak alsó korhatára van és 18 év felett mindenkinek beadható.

Az OGYÉI vizsgálatai során áttekintették az orosz dokumentációt, szakértőket vontak be, megtekintették az oroszországi gyártóhelyet, és kérdéseket tettek fel a gyártónak. Minden kérdésükre választ kaptak, ezért engedélyezték január 20-án a vakcinát. Szentiványi szerint a közeljövőben az Európai Unióban is benyújtják a Szputnyik V engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat, és várhatóan pár hónapon belül lezárul az uniós engedélyezési folyamat is.

Az OGYÉI már a kínai vakcinagyárat is megtekintette, ahol meggyőződtek arról, hogy a gyár korszerű, modern, nagy mennyiségben és jó minőségben képes gyártani. (via ATV)