Összekeverték az adatait egy 84 éves névrokonával, oltásra hívták a húszéves fiút

Egy húszéves fiút is be akart oltani a háziorvosa, miközben jelenleg még csak a 80 év felettieket oltják, számolt be az RTL Klub Híradója. Egyszerűen összekeverték az adatait egy 1937-ben született névrokonával, mondta a műsornak Borsos Martin. Szerinte azért is fura az eset, mert a regisztrációnál megadott TAJ-számnak tartalmaznia kell a születési időre vonatkozót adatokat is. Miután jelezte a tévedést, azt a tanácsot kapta, hogy regisztráljon újra az oltásért. Fel is hívta a vakcinainfo vonalat, ahol az ügyintéző előbb visszairányította a háziorvoshoz azzal az indokkal, hogy ő nem fér hozzá az adatokhoz, majd azt tanácsolta neki: