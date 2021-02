New Yorkban most a hó miatt zárták be az iskolákat és állították le a közlekedés egy részét

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Akkora hóvihar csapott le az Egyesült Államok keleti partvidékére, hogy New Yorkban szinte megállt az élet, a havazás miatt az oltópontok is nehezebben működnek, több mint 1600 repülőjáratot töröltek.

New Jersey-ben és Pennsylvaniában közel ötven centiméter hó esett, New Yorkban pedig 43 cm. New Yorkban és New Jersey-ben is szükségállapotot hirdettek, az előrejelzések szerint pedig további hóviharok várhatóak 80 km/órás széllel.

New York polgármestere, Bill de Blasio bezáratta az iskolákat, és hétfő reggel 6-tól elrendelte a közlekedés korlátozását is. Úgy fogalmazott, hogy ez most „egy életveszélyes helyzet”, és mindenki számítson arra, hogy otthon kell maradnia. Emiatt keddig felfüggesztette az oltások beadását is.

New Jersey kormányzója, Philip Murphy felfüggesztette az állam busz- és vonatjáratainak közlekedését, és engedélyezte a hatóságoknak, hogy vészhelyzet esetén lezárhassanak utakat.

(BBC)