A német egészségügyi miniszter szerint Oroszország külpolitikai célokra használja a vakcináját

Jens Spahn német egészségügyi miniszter egy szerdai sajtókonferencián arról beszélt, hogy az Európai Uniónak több szuverenitást kellene hagynia az egészségügy területén, mert szerinte a járvány egyik nagy tanulsága, hogy „gyakran túlzottan függünk egymástól”. Szerinte ez ugyanúgy vonatkozik a védőfelszerelések vagy bizonyos gyógyszerek gyártására, mint a digitális képességekre.

Ugyanakkor az Európai Unió közös vakcinabeszerzését most is megvédte. Hozzátette, hogy ha önjáróak lehettek volna, Németország most talán jobban állna az oltásokkal, de az európai kezdeményezésnek volt egy külpolitikai és biztonságpolitikai része is.

Jens Spahn német egészségügyi miniszter Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Jens Spahn szerint Oroszországnak is külpolitikai céljai vannak azzal, hogy felajánlotta a Sputnik V szállítmányait az Európai Uniónak. Elmondta, hogy a Kreml nagyon intenzíven házal a saját fejlesztésű vakcinájával, pedig még arról sem gondoskodott, hogy a saját lakosságának elég oltóanyag jusson.

Ugyanakkor a német egészségügyi miniszter nyitott arra, hogy az orosz vakcinát Európában is alkalmazzák, minden olyan oltóanyagnak örül, ami hatékonynak bizonyul. Elmondta, hogy az EU gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő EMA-nál lefolytatandó engedélyeztetési eljárásban kell megítélni, pontosan mennyire biztonságos és hatékony az orosz fejlesztésű vakcina.

De felmerült az is, hogy a Sputnik V-t Európában állítsák elő. Beszélt arról is, hogy a Szputnyik V gyártása sokkal összetettebb folyamat, mint a már forgalmazási engedéllyel rendelkező vakcináké. Oroszországból felkérték a német kormányt, vizsgálja meg, van-e Németországban vagy máshol az EU-ban a termék gyártására alkalmas kapacitás. A német kormány közvetítőként tevékenykedik az ügyben.

A Szputnyik V-t Németországban az IDT Biologika nevű társaság gyárthatja, amely a Szász-Anhalt tartományi Dessauban működtet oltóanyaggyártó üzemet. Reiner Haseloff tartományi miniszterelnök kedden meg is erősítette, hogy a vakcina fejlesztői felvették a kapcsolatot a céggel. Mint mondta, a kormány nyitottan, tabuk nélkül közelíti meg az ügyet, mert azt vallja, hogy mindent támogatni kell, ami segít a járvány legyőzésében.

Jens Spahn elmondta azt is, hogy a nyár végére minden német állampolgárnak fel tudják ajánlani az oltás lehetőségét. Németországban eddig 2,7 millió embert oltottak be, közülük 700 ezren pedig már a második dózist is megkapták. (Handelsblatt/Tagesspiegel/MTI)