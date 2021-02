Mariah Carey-t érzelmi károkozásért perli a nővére, mert szerinte a popsztár aljas módon megalázta a memoárjában

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Tavaly ősszel jelent meg Mariah Carey önéletrajza The Meaning of Mariah Carey címmel (érthetetlen módon még nem adták ki magyarul), és egyből a New York Times bestseller-lista élére ugrott.

A kitárulkozó memoártól viszont nem volt mindenki felhőtlenül boldog, legfőképpen az énekesnő nővére, Alison Carey, aki most 1,25 millió dollárt követel a világsztártól arra hivatkozva, hogy az énekesnő a visszaemlékezéseivel



„szívtelen, gonosz, bosszúszomjas, megvetésre méltó és teljesen fölösleges nyilvános megaláztatásnak tette ki.”

A keresetben az idősebb Carey azt is írta, hogy a könyv megjelenése óta súlyosan depressziós és rengeteget sír, illetve azt, hogy bár sok éven át tiszta volt, most ismét alkoholproblémával küzd.

Az inkriminált önéletrajz. Fotó: Macmillan Books

A memoárban Mariah Carey részletezi hányattatott gyerekkorát, és tényleg elég súlyos állításokat tesz a nővéréről: például, hogy barterezett Mariah testével drogokért vagy pénzért cserébe, vagy amikor Mariah 12 éves volt, Valiummal szedálta le és kokainnal kínálta, illetve harmadfokú égési sérüléseket okozott neki, amikor egy bögre forró teát öntött lendületből a hátára.



Az énekesnő egyelőre nem reagált az ügyet illetően. (The Guardian)