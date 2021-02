Megtagadta a QAnont a kongresszus legkonteósabb képviselője

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Marjorie Taylor Greene nagyon rövid idő alatt nagyon híres lett az amerikai politikában. A Georgia állambeli republikánus képviselőt ugyanis, nem sokkal azután, hogy elfoglalta helyét a kongresszusban, máris ki akarják onnan paterolni a képviselőtársai. Többek között azért, mert korábban olyanokat nyilatkozott, hogy Nancy Pelosi demokrata házelnököt meg kellene ölni.

Greene az egyik első, nyíltan QAnon-hívő politikus, aki szélsőségesen Trumpista és iszlamofób megnyilvánulásain kívül korábban olyan összeesküvés-elméleteket is terjesztett, mint hogy az iskolai lövöldözéseket színészek játszák el és az egész csak a fegyverellenes lobbi műve, vagy hogy 2001 szeptember 11-én nem is csapódott repülőgép a Pentagon épületébe. És persze hogy Nancy Pelosi hazaáruló és szerinte halálbüntetést érdemel.